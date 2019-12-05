Медведев вспомнил, как вел дискотеки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с представителями телеканалов, отвечая на вопрос о всплеске «популярности 90-х», вспомнил, что 90-е годы открыли для россиян огромный пласт мировой музыки, а также рассказал о том времени, когда он вел школьные дискотеки.

Премьер отметил, что ему приходилось согласовывать репертуар заранее у заместителя директора по воспитательной работе.

Зачастую в ответ ему поступал отказ, вспомнил Медведев.

Также премьер рассказал, что заниматься рутинными делами он любит под музыку.

«Кому-то музыка мешает, мне нет», — подчеркнул он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

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