Медведев вспомнил, как вел дискотеки
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с представителями телеканалов, отвечая на вопрос о всплеске «популярности 90-х», вспомнил, что 90-е годы открыли для россиян огромный пласт мировой музыки, а также рассказал о том времени, когда он вел школьные дискотеки.
Премьер отметил, что ему приходилось согласовывать репертуар заранее у заместителя директора по воспитательной работе.
Зачастую в ответ ему поступал отказ, вспомнил Медведев.
Также премьер рассказал, что заниматься рутинными делами он любит под музыку.
«Кому-то музыка мешает, мне нет», — подчеркнул он.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.
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