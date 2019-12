«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Сервис «Яндекс.Музыка» составил топ-10 самых популярных песен и альбомов у российских пользователей в 2019 году, передает «Коммерсантъ».

Так, чемпионами года стали американская исполнительница Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

По данным сервиса, альбом Билли Айлиш «When we all fall asleep, where do we go?» прослушали свыше 8 млн пользователей. А трек певицы «Вad guy» вошел в топ-3 самых прослушиваемых песен.

В свою очередь Тима Белорусских стал не только одним из самых популярных исполнителей, но в топ-10 также вошли сразу три его композиции: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

А самой прослушиваемой певицей стала Zivert, а ее трек «Life» самым популярным на «Яндекс.Музыке».

Кроме того, отмечается, что голосового помощника «Алису» в 2019 году чаще всего просили включить песни Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, «Руки вверх!», Rammstein, «Сектор Газа», «Ленинград».

Уточняется, что в рейтинги попали только те произведения, которые были выпущены в 2018–2019 годах. Рейтинг составлялся по числу слушателей в сети.

