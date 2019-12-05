Сухоруков назвал причины невозможности съемок фильма «Брат 3»
Актер Виктор Сухоруков заявил, что снять продолжение фильмов «Брат» и «Брат 2» невозможно из-за смерти Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, так как это «их история». Об этом сообщает радио Sputnik.
Сухоруков подчеркнул, что перспектива съемки сиквела стала маловероятной уже в 2002 году, после смерти Бодрова-младшего, который сыграл в фильмах главную роль.
Артист сообщил, что предлагал воссоздать главного героя с помощью его цифровой копии. Но уход из жизни в 2013 году режиссера фильмов Алексея Балабанова убил последние надежды на съемки продолжения ленты.
По мнению Сухорукова, без этих двух людей вместо сиквела получится другой фильм.
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