Вдовец Фриске рассказал о встрече с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев в YouTube-шоу Ксении Собчак рассказал о своей новой избраннице — Екатерине Тулуповой.

По словам Шепелева, вместе они уже три года и встретились в детском саду, куда ходят их дети. Позже влюбленные нашли друг друга на сайте знакомств. Шепелев подчеркивает: он рад, что встретил Тулупову именно сейчас, поскольку еще через 2-3 года был бы уже не готов связывать свою жизнь с другим человеком.

Шоумен не стал рассказывать Ксении Собчак о запланированной свадьбе с Тулуповой.

Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года. Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, рожденного в отношениях с Фриске.

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