Бекмамбетов приуныл после интервью Дудю
Режиссер Тимур Бекмамбетов в интервью «Газете.Ru» рассказал о впечатлении, которое у него осталось после интервью журналисту Юрию Дудю.
«Знаете, уныние. К сожалению, разговор с Юрой вышел корявый, я ничего интересного для себя в нем не обнаружил. Вопросы, которые мы обсуждали, мне уже пять лет задают на каждой конференции, например, «Почему много рекламы в кино?», — сказал Бекмамбетов.
При этом он отметил, что относится к Дудю с уважением.
«Я отношусь к Юрию с большим уважением, думаю, что будет еще возможность поговорить о чем-то более интересном, чем количество продакт-плейсмента в фильмах», — сказал Бекмамбетов.
Режиссер стал гостем передачи «вДудь» 31 октября.
Полный текст интервью с Тимуром Бекмамбетовым читайте 4 декабря на «Газете.Ru».
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