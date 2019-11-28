Табаков встал на защиту снявшейся в откровенной сцене Асмус

Актер Павел Табаков вступился за актрису Кристину Асмус, которая подвергается травле из-за съемок в откровенных сценах в фильме «Текст».

В беседе с Mash Табаков подчеркнул, что актеры не спят с коллегами по съемочной площадке, и признал, что для российского зрителя такие сцены пока не привычны. «Все постельные сцены обговариваются заранее. Часто актеры репетируют эти сцены в одежде, на Западе для таких сцен иногда нанимают хореографов. Все детали сцены указываются в раскадровке. К моменту, когда в кадре надо раздеться, на площадке должно остаться минимум людей», — рассказал Табаков.

Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в фильме «Текст», где, в частности, снималась и в откровенных сценах с Иваном Янковским. Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов сейчас подвергаются троллингу в соцсетях.

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