Пресняков-старший предложил кандидатуру на «Евровидение-2020»

Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.

Пресняков уверен, что это мог бы сделать Александр Панайотов, а помочь бы ему мог Филипп Киркоров. «Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — считает Пресняков-старший.

Александр Панайотов пытается попасть на «Евровидение» с 2005 года, но пока безуспешно. После «Евровидения-2019» он заявил о намерении снова попробовать свои силы в борьбе за представительство России на международном музыкальном соревновании.

Очередное «Евровидение» пройдет с 12 мая по 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды).

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