Звезда «Орудий смерти» Годфри Гао умер на съемочной площадке

Актер Годфри Гао скончался в возрасте 35 лет, сообщает Mirror со ссылкой на его агентство JetStar Entertainment.

Тайваньско-канадский актер скончался на съемочной площадке китайского телешоу, предположительно, от сердечного приступа. Гао стало плохо во время бега — соревнование было частью сценария шоу «Преследуй меня». Мужчину отправили в госпиталь, однако после двух часов реанимационных процедур скончался.

Годфри Гао был первым манекенщиком-азиатом, работавшим с брендом Louis Vuitton, снимался в фильме «Орудия смерти: Город костей».

В рамках шоу «Преследуй меня» участники состязаются в различных конкурсах на выносливость. Отбор, как утверждают продюсеры, проходят только полностью здоровые люди.