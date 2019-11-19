Боярский уходит со сцены

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Актер Михаил Боярский заявил о намерении уйти на пенсии, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на рассказ Боярского в программе «Ты не поверишь».

69-летний Боярский признался, что чувствует себя постаревшим. «Я достаточно старый и немощный человек», — сказал он, добавив, что не хочет «пыжиться» и делать из себя «молодого дурачка». По словам Боярского, поддерживают его медсестры, а на пенсии он хочет больше времени и внимания уделять внукам и семье.

Михаил Боярский — звезда фильмов «Гардемарины, вперед!», «Д'Артаньян и три мушкетера» и др. Отпразднует 70-летие 26 декабря 2019 года.

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