Пригожин осудил гастролирующих в Латвии российских артистов

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радио Sputnik прокомментировал желание российских артистов давать концерты в Латвии даже после запретов для их коллег на въезд на территорию страны.

Такие запреты он считает унизительными. «Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано», – говорит продюсер.

Иосиф Пригожин — лауреат премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ». С 2003 года работает с певицей Валерией — своей супругой, также работал с группами «Сплин», «Король и шут», «Ночные снайперы», Евгением Осиным, Машей Распутиной и др.

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