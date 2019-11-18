Собчак поздравила своего сына с трехлетием

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Телеведущая Ксения Собчак поздравила с трехлетием своего сына Платона, рожденного в уже расторгнутом браке с актером Максимом Виторганом.

В Instagram Собчак опубликовала совместный портрет с ребенком. «Правильно все-таки люди говорят — хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам! Сегодня три года, как источник счастья живет в моем доме «на постоянке», — подписала кадр она.

В комментариях поклонники Собчак поздравляют ее с днем рождения сына. Некоторые намекают на то, что Платону нужен брат или сестра, чтобы «счастья стало еще больше».

В сентябре Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Она продолжает совместное с Виторганом воспитание общего ребенка.

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