«Американская история ужасов» может уйти на Netflix

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Шоураннер сериала «Американская история ужасов» Райан Мерфи заявил, что 10-й сезон сериала может стать последним.

В беседе с Deadline он признался, что контракт на производство шоу истекает в 2020 году, и телеканал FX может его не продлить. Сейчас Мерфи работает над идеей 10-го сезона, в котором, по его словам, могут появиться многие полюбившиеся зрителям артисты сериала. «Это шоу с самым большим рейтингом на FX за всю историю канала, у него 96 номинаций на «Эмми». В будущем мы надеемся увеличить это число до 100 и больше. Я не хочу расставаться с FX», — сказал Мерфи.

По словам Райана Мерфи, в случае разрыва контракта с FX он постарается договориться со стриминговым сервисом Netflix.

Сериал «Американская история ужасов» выходит с 2011 года. Каждый сезон посвящен отдельной теме, основной состав актеров в разных сезонах повторяется.

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