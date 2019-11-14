Госпитализацию Джигарханяна опровергли

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Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Армен Джигарханян на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот», 2010 год
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Джигарханян находится в больнице из-за профилактического обследования, которое проходит раз в два-три месяца.

Согомонян подчеркнул, что актер не находится в реанимации и через пару дней будет дома.

«Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай», — добавил он.

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