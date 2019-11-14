Госпитализацию Джигарханяна опровергли
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Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что Джигарханян находится в больнице из-за профилактического обследования, которое проходит раз в два-три месяца.
Согомонян подчеркнул, что актер не находится в реанимации и через пару дней будет дома.
«Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай», — добавил он.
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