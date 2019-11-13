Опубликован трейлер «Соника в кино» с перерисованным ежом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/866/12756866/Sonic-The-Hedgehog-pic905-895x505-87344.jpg">

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино».

В ролике можно увидеть, что персонажа Соника перерисовали после возмущений фанатов тем, что главный герой не был похож на ежа Соника из видеоигр, по которым и снят фильм.

По сюжету, Соник пытается спасти мир от доктора Роботника в исполнении Джима Керри, а тот, в свою очередь, хочет использовать в своих целях суперспособности ежа.

Планировалось, что картина выйдет в прокат в ноябре 2019 года, однако после критики со стороны общественности премьера была перенесена.

Прокат «Соника в кино» должен стартовать 14 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В сети появились кадры Соника с новой внешностью

— Выход фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

— Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя