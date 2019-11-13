Опубликован трейлер «Соника в кино» с перерисованным ежом
Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино».
В ролике можно увидеть, что персонажа Соника перерисовали после возмущений фанатов тем, что главный герой не был похож на ежа Соника из видеоигр, по которым и снят фильм.
По сюжету, Соник пытается спасти мир от доктора Роботника в исполнении Джима Керри, а тот, в свою очередь, хочет использовать в своих целях суперспособности ежа.
Планировалось, что картина выйдет в прокат в ноябре 2019 года, однако после критики со стороны общественности премьера была перенесена.
Прокат «Соника в кино» должен стартовать 14 февраля 2020 года.
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