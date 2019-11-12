Привязавшего дочь к батарее Панина обвинили в жестокости

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Эксперт прокомментировал поведение актера Алексея Панина, привязавшего свою дочь к батарее и заснявшего это на видео.

В беседе с «Рен ТВ» председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Анна Кульчицкая заявила, что этот случай может негативно сказаться на психике девочки. «В принципе, любое насилие над ребенком, неоправданное, жестокое, неадекватное, — оно нездоровое», — поделилась размышлениями она, предположив, что Панин сам может испытывать проблемы со стороны психического здоровья.

Анна — дочь актера от модели Юлии Юдинцевой. После борьбы за опеку в 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить Аню у себя.

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