Билли Айлиш рассказала, как бесплатно попасть на ее концерт

Американская певица Билли Айлиш объявила, что поклонники смогут получить бесплатные билеты на ее концерты, если примут участие в экологической акции, посвященной борьбе с изменением климата. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Айлиш объяснила, что объединилась с организацией Global Citizen, чтобы поклонники могли бесплатно получить билеты на концерты ее мирового тура Where Do We Go?, а также поучаствовать в решении проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления.

Певица уточнила, что более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Global Citizen.

