Игоря Верника срочно госпитализировали

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Игорь Верник в фильме «Агония страха» (2007) Игорь Верник в фильме «Агония страха» (2007)
Игорь Верник в фильме «Агония страха» (2007)
kino-teatr.ru

Российского актера театра и кино Игоря Верника срочно госпитализировали с репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова. Об этом сообщает Life.

По данным издания, актер жаловался на сильную боль в спине. Предполагается, что у него приступ остеохондроза

Известно, что 56-летнего актера прибывшие медики решили госпитализировать. В настоящее время он находится в Боткинской больнице столицы.

В настоящее время других подробностей пока нет.

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