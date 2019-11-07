Россиянки рассказали, какими суперспособностями хотели бы обладать

Сервис «Кинопоиск» выяснил, какими супергеройскими способностями хотели бы обладать россиянки.

По данным опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 37% россиянок хотели бы научиться управлять временем.

На втором месте с незначительным отставанием оказалось умение телепортации – такую способность хотели бы заполучить 30% опрошенных женщин.

Третьим по популярности ответом стала быстрая регенерация (10%).

Любопытно, что 8% респонденток выбрали равную с мужчинами оплату труда. Пятое место с 7% поделили невидимость и умение просыпаться каждое утро в хорошем настроении.

Опрос был приурочен к выходу супергеройского сериала «Бэтвумен» с Руби Роуз в главной роли. В нем приняли участие более 2,5 тыс. подписчиц сервиса.

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