Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

После появившейся в СМИ информации о том, что актер Александр Семчев был госпитализирован в тяжелом состоянии, корреспондент «Газета.Ru» позвонил на личный номер артиста. Ответил на звонок директор артиста, представившийся Николаем Петровичем.

Директор заявил, что Семчев не может говорить.

«Нет, нет, нет, с ним нельзя разговаривать», — сказал Николай Петрович.

Позже агент артиста Наталья Алгереева сообщила РИА «Новости», что Семчев здоров и находится дома

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома», — опровергла Алгереева информацию о госпитализации.

В МХТ им. Чехова, где работает Семчев, сказали, что ничего не знают о госпитализации актера.

«Артист работает, все с ним в порядке», — подтвердил представитель театра.

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