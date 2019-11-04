Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации
После появившейся в СМИ информации о том, что актер Александр Семчев был госпитализирован в тяжелом состоянии, корреспондент «Газета.Ru» позвонил на личный номер артиста. Ответил на звонок директор артиста, представившийся Николаем Петровичем.
Директор заявил, что Семчев не может говорить.
«Нет, нет, нет, с ним нельзя разговаривать», — сказал Николай Петрович.
Позже агент артиста Наталья Алгереева сообщила РИА «Новости», что Семчев здоров и находится дома
«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел и здоров и находится дома», — опровергла Алгереева информацию о госпитализации.
В МХТ им. Чехова, где работает Семчев, сказали, что ничего не знают о госпитализации актера.
«Артист работает, все с ним в порядке», — подтвердил представитель театра.
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