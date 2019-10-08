В МИД Украины сомневаются в желании Кремля вcтретиться в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате». Об этом сообщает ICTV.

Пристайко сообщил, что кроме уже существующих и согласованных «хлебного перемирия» и «формулы Штайнмайера» российская сторона выдвигает третье условие — имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

По его словам, Украина выполнила два первых условия и осуществляет определенные реальные шаги. Он выразил мнение, что давление на Россию повышается.

«Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу», — пояснил Пристайко насчет встречи лидеров стран «нормандской четверки».

Глава МИД отметил, что Москва не заявила о готовности встретиться в данном формате.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

— В Кремле заявили о возможном переносе нормандского саммита из-за графика Путина