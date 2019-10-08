В МИД Украины сомневаются в желании Кремля вcтретиться в «нормандском формате»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате». Об этом сообщает ICTV.
Пристайко сообщил, что кроме уже существующих и согласованных «хлебного перемирия» и «формулы Штайнмайера» российская сторона выдвигает третье условие — имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.
По его словам, Украина выполнила два первых условия и осуществляет определенные реальные шаги. Он выразил мнение, что давление на Россию повышается.
«Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу», — пояснил Пристайко насчет встречи лидеров стран «нормандской четверки».
Глава МИД отметил, что Москва не заявила о готовности встретиться в данном формате.
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