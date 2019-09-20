Устинов вышел из СИЗО

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Актер Павел Устинов, осужденный за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, освобожден из СИЗО. Об этом сообщила сестра актера, передает РИА «Новости».

По ее словам, его вывезли на машине.

Ранее Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения с содержания под стражей на под стражей на подписку о невыезде.

Генеральная прокуратура сочла ранее вынесеннгый приговор приговор чрезмерно суровым. До рассмотрения апелляции Устинова попросили выпустить на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия