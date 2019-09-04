Певица Ханна раскрыла имя дочери

Певица Ханна (Анна Иванова) впервые показала лицо своей годовалой дочери и раскрыла ее имя, которое ранее скрывала.

У себя в инстаграме артистка опубликовала фото с малышкой, которой 3 сентября исполнился год. «Наша Адриана», — подписала кадр она.

Ханна с 2015 года певица замужем за генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым (Пашу). Пара познакомилась на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», Ханна стала в нем победительницей.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин и его супруга проводили в школу дочь певицы Юлии Началовой.