Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Режиссер Анастасия Патлай рассказала, что группа неизвестных накануне вечером проникла в московский «Театр.doc» и сорвала спектакль о проблемах современных геев в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, речь идет о постановке «Выйти из шкафа». Около театра был человек с флагом и плакатом, обвиняющим театр «во всех смертных грехах». После этого группа неизвестных ворвалась в здание, помешала актерам и оскорбляла театр и зрителей. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Ранее режиссер «Театра.doc» рассказал об избиении полицейскими.