Вице-премьер предложил поручить Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах
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Вице-премьер Максим Акимов предложили поручить российской певице Ольге Бузовой пропагандировать безопасности на дорогах. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, у Бузовой 15 млн подписчиков в инстаграме, среди которых большое количество молодых матерей.
«Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», — подчеркнул Акимов.
Вице-премьер предложил также запустить серию вирусных роликов в сети на эту тему.
Он отметил, что такой метод работы с населением будет гораздо эффективней, чем устаревшие способы.
Ранее сообщалось, что Бузова заявила, что молится за сохранение России.