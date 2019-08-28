Вице-премьер предложил поручить Бузовой пропагандировать безопасность на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов предложили поручить российской певице Ольге Бузовой пропагандировать безопасности на дорогах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, у Бузовой 15 млн подписчиков в инстаграме, среди которых большое количество молодых матерей.

«Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», — подчеркнул Акимов.

Вице-премьер предложил также запустить серию вирусных роликов в сети на эту тему.

Он отметил, что такой метод работы с населением будет гораздо эффективней, чем устаревшие способы.

Ранее сообщалось, что Бузова заявила, что молится за сохранение России.