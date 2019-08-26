Стал известен состав жюри шоу «Голос-8»

Первый канал рассказал, кто займет кресла наставников в восьмом сезоне музыкального проекта «Голос».

Судить и наставлять участников будут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, для которого участие в шоу будет дебютом. «Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в «Голосе», у него свой взгляд на музыку и он многому может научить. Связываю с ним большие ожидания», — говорит продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

Через закрытые кастинги прошли 700 исполнителей, 120 человек были допущены к участию в «слепых прослушиваниях». Съемки нового сезона «Голоса» начнутся 27 августа, а в эфир шоу выйдет осенью.

Ведущим проекта снова станет Дмитрий Нагиев.

Ранее сообщалось, что Валерия получила травму на съемках «Голоса. 60».