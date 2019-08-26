Музыкант Петр Мамонов перенес операцию, сообщает ТАСС.

Ранее он был госпитализирован в больницу в Москве с инфарктом миокарда.

По словам его супруги Ольги, врачи называют его состояние стабильным.

«Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — сказала жена Мамонова.

Петру Мамонову 68 лет. Артист имеет приз кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», у него также есть премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России и многие другие награды.