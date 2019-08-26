Петр Мамонов перенес операцию
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Музыкант Петр Мамонов перенес операцию, сообщает ТАСС.
Ранее он был госпитализирован в больницу в Москве с инфарктом миокарда.
По словам его супруги Ольги, врачи называют его состояние стабильным.
«Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — сказала жена Мамонова.
Петру Мамонову 68 лет. Артист имеет приз кинопремии «Ника» и «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров», у него также есть премия «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России и многие другие награды.