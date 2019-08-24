Американец с третьей попытки победил в чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре

В финском городе Оулу прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, передает РИА «Новости».

Как отмечается, участники выступали на Рыночной площади городе перед 3 тысячами человек.

«Американец Роб «Маркиз» Мессел (Rob «The Marquis» Messel) получил наибольшее количество баллов — 34,7 — и завоевал титул чемпиона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американец в третий раз участвовал в конкурсе, который проводится с 1996 года. При этом участники соревнования должны имитировать игру на гитаре, пользуясь только собственным воображением.