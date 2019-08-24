Американец с третьей попытки победил в чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре

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Участница чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре Нанами Нагура выступает под псевдонимом... Участница чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре Нанами Нагура выступает под псевдонимом...
Участница чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре Нанами Нагура выступает под псевдонимом...
Juuso Haarala/Air Guitar World Championships

В финском городе Оулу прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, передает РИА «Новости».

Как отмечается, участники выступали на Рыночной площади городе перед 3 тысячами человек.

«Американец Роб «Маркиз» Мессел (Rob «The Marquis» Messel) получил наибольшее количество баллов — 34,7 — и завоевал титул чемпиона», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американец в третий раз участвовал в конкурсе, который проводится с 1996 года. При этом участники соревнования должны имитировать игру на гитаре, пользуясь только собственным воображением.