Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

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Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием «Стархит» рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.

По ее словам, песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет. «Так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами», — поделилась она.

В начале августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз Закировой о сотрудничестве с лейблом. Ее концертный тур был сорван.

Ранее Фадеева и Наргиз заподозрили в нечестности.