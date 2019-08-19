Богомолов хочет снять Собчак в кино

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Режиссер Константин Богомолов не против снять в кино свою подругу — телеведущую Ксению Собчак, передает ТАСС.

По словам Богомолова, он бы поработал с Ксенией как с актрисой, если бы она захотела. «На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — поделился он.

Богомолов также добавил, что конкретных совместных планов по поводу сотрудничества с Собчак у него пока нет, также он не стал бы работать с Собчак в театре. «Театр — сфера специфическая. Здесь требуется иной подготовительный этап — длительный», — уверен он.

Ранее Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой.