Райан Гослинг может сыграть в «Торе 4»

Голливудский актер Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром». Об этом сообщает Just Jared.

По информации издания, режиссер фильма Тайка Вайтити провел встречу с актером, чтобы обсудить его возможное участие в проекте.

Уточняется. что официальных сведений о теме переговоров Гослинга и Вайтити не поступало.

До этого стало известно, что режиссер вел переговоры со звездой Голливуда об его участии в проекте «Акира», но экранизация японской манги была отложена на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг вышел в космос в первом трейлере «Человека на Луне».