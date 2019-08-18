Райан Гослинг может сыграть в «Торе 4»
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Голливудский актер Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром». Об этом сообщает Just Jared.
По информации издания, режиссер фильма Тайка Вайтити провел встречу с актером, чтобы обсудить его возможное участие в проекте.
Уточняется. что официальных сведений о теме переговоров Гослинга и Вайтити не поступало.
До этого стало известно, что режиссер вел переговоры со звездой Голливуда об его участии в проекте «Акира», но экранизация японской манги была отложена на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что Райан Гослинг вышел в космос в первом трейлере «Человека на Луне».