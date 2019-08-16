Суд Берлина оказался на стороне хора мальчиков, отказавшегося взять девочку

Административный суд Берлина поддержал сторону государственного кафедрального хора мальчиков, который отказался взять к себе 9-летнюю девочку. Об этом сообщает РИА «Новости»

В соответствии с решением суда, девочка не имеет права на пение в хоре мальчиков.

Как отмечается, отказ мотивирован тем, что у хора имеется право на свободу творчества.

Известно, что у стороны обвинения есть возможность подать апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что мать 9-летней девочки решила подать в берлинский суд на государственный кафедральный хор мальчиков из-за того, что в отношении ее ребенка была проявлена дискриминация.