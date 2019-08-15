Друг Джигарханяна внес ясность в слухи об операции

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Друг актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян внес ясность в слухи о проведенной артисту операции.

В беседе с РИА «Новости» он сказал, что операций Джигарханяну не проводили, а выписать актеру должны уже на выходных или 19 августа. «Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать», — заявил он.

14 августа стало известно, что Джигарханян попал в больницу.

Ранее СМИ сообщили, что Армен Джигарханян был прооперирован.