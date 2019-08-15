Друг Джигарханяна внес ясность в слухи об операции
Друг актера Армена Джигарханяна Артур Согомонян внес ясность в слухи о проведенной артисту операции.
В беседе с РИА «Новости» он сказал, что операций Джигарханяну не проводили, а выписать актеру должны уже на выходных или 19 августа. «Его для профилактики капают. Никаких операций не было. Состояние нормальное, на следующей неделе планирует в театр приехать», — заявил он.
14 августа стало известно, что Джигарханян попал в больницу.
Ранее СМИ сообщили, что Армен Джигарханян был прооперирован.