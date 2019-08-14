Пригожин сравнил Бузову с ребенком после шутки про блокадников

Российский продюсер Иосиф Пригожин дал комментарий после того, как Ольга Бузова шутливо назвала себя блокадницей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, поступки Бузовой направлены на то, чтобы привлечь внимание. Так делают маленькие дети, которые «выпендриваются».

«Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что Бузова опубликовала видео, в котором дочиста вылизывает тарелку. «Вообще, я леди, но дома — можно», — подписала ролик она. На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она — блокадница.