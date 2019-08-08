Свидетель убийства Круга задушил сокамерников, сообщили СМИ

Свидетель по делу об убийстве исполнителя Шансона Михаила Круга, член банды «Тверские волки» Александр Агеев, якобы задушил сокамерников.

Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на источники, близкие следствию. «Он, как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их», — утверждает инсайдер.

Сообщается, что эти действия Агеева затормозили следствие.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Ранее стало известно о следственном эксперименте с участием предполагаемых убийц — двух пожизненно осужденных участников банды «Тверские волки» Александра Агеева и Александра Осипова. Они заявили, что хотели якобы только ограбить певца.

Ранее сообщалось, что подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга.