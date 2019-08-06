Силовики привезли в дом Михаила Круга подозреваемого в его убийстве

Сотрудники полиции привезли в дом Михаила Круга в Твери подозреваемого в его убийстве, чтобы провести следственный эксперимент, сообщает РЕН.

Уточняется, что дом был оцеплен для проведения спецоперации.

«Привезли его одного. Тут целая компания была следователей. Ходили. Он был в наручниках, водили его тут. Камера все снимала. Он ходил по участку. Где-то в течение получаса он ходил и что-то показывал, рассказывал», — говорится в заявлении очевидицы.

Музыкант был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино. Исполнители и возможные заказчики убийства не названы до сих пор.