Мэтью Перри продает пентхаус за $35 млн

Голливудский актер Мэтью Перри продает свой пентхаус в Лос-Анджелесе за рекордную сумму в размере $35 млн. Об этом пишет Mansion Global.

Отмечается, что жилье Перри общей площадью свыше 800 квадратных метров расположено в одном из небоскребов в центре города. Отмечается, что это самое дорогое предложение на местном рынке квартир.

По информации издания, в пентхаусе артиста четыре спальни, домашний кинотеатр и четыре просторных террасы.

Уточняется, что актер решил продать недвижимость в Лос-Анджелесе, так как большую часть времени звезда сериала «Друзья» проводит в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что звезду «Друзей» приняли за бомжа.