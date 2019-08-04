Михаил Шуфутинский назвал смерть Вилли Токарева огромной потерей

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Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на смерть шансонье Вилли Токарева. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, он находится не в России, и новость привела его в состояние шока.

«Для меня это страшная новость, и это огромная потеря для всех людей, которым дорого и важно в жизни человеческое теплое слово», — сказал Шуфутинский.

Он пояснил, что Токарев является «целым пластом для поколения еще живущих людей». Шуфутинский выразил соболезнования близким шансонье.

Ранее СМИ назвали причину смерти Вилли Токарева.