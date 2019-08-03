Боярский отреагировал на рейтинг регионов с наибольшим числом психических расстройств

Актер Михаил Боярский отреагировал на появившийся рейтинг регионов с наибольшим числом россиян с психическими расстройствами. Об этом сообщает «Говорит Москва».

До этого стало известно, что больше всего душевнобольных в Петербурге и Москве. Следом за ним идут Татарстан, Башкортостан и Челябинская область.

По его словам, он не может относиться к подобным спискам без чувства иронии.

Он отметил, что все эти подсчеты сами по себе «бессмысленны и глупы», и что без «психов» искусство было бы невозможно.

«Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — отметил Боярский, говоря о Петербурге.

При этом артист посоветовал экспертам не считать душевнобольных, а обеспечить их необходимыми лекарствами.

«Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов», — заключил Боярский.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, кому не помогут антидепрессанты.