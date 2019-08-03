Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило

Соседка российского художника Никаса Сафронова затопила его квартиру. Об этом передает агентство «URA.RU», ссылаясь на информацию помощника деятеля искусства.

Как стало известно, в жилье художника на момент происшествия находилось свыше 200 картин.

Сообщается, что большая часть из произведений искусства пострадала.

По словам помощника художника, соседка сообщила о потопе в аварийные службы, а после этого легла спать.

Как отмечается, испорченные картины будут отреставрированы.

Ранее Сафронов высказался насчет строительства храма в честь Юлии Началовой.