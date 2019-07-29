Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Заслуженный деятель искусств РСФСР, продюсер и композитор Игорь Крутой получил поздравление от президента России Владимира Путина. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Сообщается, что российский лидер отметил вклад Крутого в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства.

Также Путин пожелал композитору здоровья, сил и вдохновения для реализации намеченных планов.

Кроме того, российский лидер отмечает деятельность Крутого в поддержке и раскрытии молодых талантов, благотворительности, культурной и общественной жизни России.

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