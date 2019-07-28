Умер Карлос Крус-Диес

Скончался в возрасте 95 лет художник из Венесуэлы и один из основоположников оптического искусства Карлос Крус-Диес. Об этом сообщается на официальной странице его фонта в инстаграме.

Как отмечается, художник умер накануне 27 июля во Франции по естественным причинам.

Известно, что Крус-Диес был окружен семьей во время трагедии.

«Семья просит пространства, уединения и уважения в это трудное время», — говорится в сообщении фонда.

Исследования художника и его предложения внесли вклад в искусство. За свою более чем 70-летнюю творческую карьеру с Круз-Диес провел восемь исследований, посвященных автономии цвета. Также он сделал более ста художественных интеграций в общественных местах.

Его работы являются частью постоянных коллекций в известных музеях мира.