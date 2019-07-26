Умерла Татьяна Анофриева

Скончалась заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева. Об этом говорится на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

Как отмечается, она умерла после продолжительной болезни.

Уточняется, что в июле Анофриева стала хуже себя чувствовать, и попала в реанимацию на пять дней.

Информации о дате и месте прощания на настоящий момент нет.

Артистка окончила российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «дирижер хора», а в 1970 году она помогла создать детский хор.

В последний раз на сцену Анофриева выходила около 10 лет назад.