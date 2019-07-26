Умерла Татьяна Анофриева
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Скончалась заслуженная артистка России хормейстер Татьяна Анофриева. Об этом говорится на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.
Как отмечается, она умерла после продолжительной болезни.
Уточняется, что в июле Анофриева стала хуже себя чувствовать, и попала в реанимацию на пять дней.
Информации о дате и месте прощания на настоящий момент нет.
Артистка окончила российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «дирижер хора», а в 1970 году она помогла создать детский хор.
В последний раз на сцену Анофриева выходила около 10 лет назад.