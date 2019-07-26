Медики рассказали о состоянии Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского проинформировали о состоянии актрисы Инны Чуриковой, передает РИА «Новости».

В лечебном учреждении рассказали, что артистка находится в отделении острых эндотоксикозов.

«Состояние тяжелое, температура нормальная», — заявили в больнице.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер сказал, что актриса Инна Чурикова может быть выписана из больницы через несколько дней.

Чурикова оступилась во время спектакля в театре «Русская песня» и упала со сцены.