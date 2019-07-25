Назван самый востребованный российский комик

Павел Воля признан самым успешным российским комиком до 40 лет. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, его доход составляет $2,5 млн.

Второе место в рейтинге досталось резиденту Comedy Club и актеру Михаилу Галустяну. Его состояние оценивается в размере $2,2 млн.Третье место занял Гарик Харламов. Его доход составляет $2,1 млн.

Закрыл рейтинг самых успешных молодых комиков продюсер и сценарист канала ТНТ Семен Слепаков. Его состояние оценивается в $1,8 млн.

Как пишет Forbes, несмотря на ошеломительный успех комиков из Instagram и c YouTube, им еще далеко до уровня узнаваемости и успешности по сравнению с их более опытными коллегами с телевидения.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forebs.