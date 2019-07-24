Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова может быть выписана из больницы через несколько дней, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, сообщает РИА «Новости».

По его словам, народная артистка чувствует себя хорошо, у нее отличное настроение. У Чуриковой нет переломов, только ушибы, отметили в театре.

Она остается в больнице, так как врачи хотят проверить ее здоровье полностью. Через несколько дней Чурикова уже сможет выписаться, рассказал директор театра.