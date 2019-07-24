Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой
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Актриса Инна Чурикова может быть выписана из больницы через несколько дней, заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, сообщает РИА «Новости».
По его словам, народная артистка чувствует себя хорошо, у нее отличное настроение. У Чуриковой нет переломов, только ушибы, отметили в театре.
Она остается в больнице, так как врачи хотят проверить ее здоровье полностью. Через несколько дней Чурикова уже сможет выписаться, рассказал директор театра.