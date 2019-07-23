Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны. Об этом сообщают украинские СМИ.

По мнению музыканта, который также является лидером украинской партии «Голос», узаконить взаимоотношения двух стран стоит во всех сферах. Это поможет избежать «двойных стандартов», от которых в настоящее время страдает Украина. Он отметил, что государство зачастую не хочет отвечать за свои поступки, но вопрос о моральной ответственности людей, по его мнению, остается открытым.

Вакарчук подчеркнул, что многие украинские музыканты не выступают в России, а другие наоборот — рвутся на гастроли. Новый закон бы позволил установить все правила сосуществования с Россией, на который украинская сторона может согласиться и выполнять.

«Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон… о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет», — пояснил Вакарчук.

Ранее Вакарчук сделал заявление о продолжении музыкальной карьеры.