Звезду «Лары Крофт» попытались зарезать во время выступления

На актера Саймона Яма, известного по фильму «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», напали с ножом во время выступления в Китае. Об этом пишет TMZ.

Как отмечается, во время выступления актер попросил присутствующих людей подняться на сцену, один из них напал на него с ножом и покалечил. Неизвестный нанес ему ножевое ранение в живот и несколько раз ударил 64-летнего Яма.

Охрана помешала нанести неизвестному новое ранение и задержала его. В настоящее время нападающий находится под стражей. Актера госпитализировали, и он находится под наблюдением специалистов. Его жизни ничего не угрожает, уточняет издание.