Шэрон Стоун рассказала об инсульте

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о жизни после инсульта, который произошел с ней в 2001 году. Об этом она сказала в интервью The Variety.

По словам актрисы, люди обошлись с ней жестоко. Ей пришлось оставить кино и заняться восстановлением здоровья, на что потребовалось семь лет.

«Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела», — призналась Стоун.

Она добавила, что после инсульта почувствовала, что про нее все забыли.

«Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла», — заявила Стоун.

Ранее сообщалось, что Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы».