Дело против Кевина Спейси за домогательства прекращено

В США закрыли дело в отношении известного актера Кевина Спейси, передает РИА «Новости».

Прокуратура приняла такое решение после того, как заявитель в отношении Спейси 21-летний Уильям Литтл отказался от гражданского иска.

Литтл воспользовался правом по Пятой поправке к конституции не свидетельствовать против себя и отказался давать показания.

Ранее телеведущая Хизер Унру подала в суд на Сейпси, утверждая, что в это время он домогался к ее сыну (ему было 18 лет).

Актер хотел заявить о своей невиновности заочно, считая, что его появление в суде только усилит «негативное отношение общественности», однако суд не прислушался к его доводам.