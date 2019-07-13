Малахов внесен в список «Миротворца» после телемоста Россия — Украина
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Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу «Миротворец». Об этом сообщает «Страна.Ua».
Как отмечается, такое решение было принято на фоне истории с телемостом между Россией и Украиной.
Уточняется, что ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».
Речь идет о телемосте между двумя странами «Надо поговорить», который, согласно «Миротворцу», был проведен «антиукраинским пропагандистским каналом» «Россия 1».
Ранее сообщалось, что телемост Россия — Украина стартовал в эфире «России 1».